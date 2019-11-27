Тарифы на газ не поднимутся: Гончарук назвал зимнюю цену для украинцев

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Кабинет министров Украины принял решение о введении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания Кабинета министров.

"Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответственно, решение сегодня – гарантированная цена на газ – мы на заседании приняли. У нас полное понимание с компанией "Нафтогаз", и мы договорились о том, что на период отопительного сезона мы эту цену точно обеспечим", – сказал Гончарук.

По словам премьера, мнение о том, что если новый контракт на транзит газа с Россией не будет подписан, то с 1 января в Украине резко вырастут цены на газ и, соответственно, на коммунальные услуги, является неверным.

"Решением, которое мы сегодня приняли, мы гарантированно защищаем украинцев от негативных проявлений колебаний цены на газ этой зимой", – отметил он.

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Так, цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – отметил премьер.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года цена на газ как товар для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов. Конечный тариф на газ различается в зависимости от региона из-за разной стоимости транспортировки топлива и разных наценок газсбытов.

А о том, как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции "Нафтогаза", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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