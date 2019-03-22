Субсидии "живыми" деньгами: стало известно, какую сумму получают украинцы
В Госстате подсчитали средний размер монетизированной помощи по оплате "коммуналки"
Средний размер монетизированной субсидии в Украине составляет 1676 грн в месяц. Речь идет именно о выплатах, которые украинцы получают "живыми" деньгами.
Пенсионерам монетизированные субсидии переводят на карточки или выдают наличными вместе с пенсиями. Тем субсидиантам, которые не получают пенсию, нужно обратиться в ближайшие отделения Ощадбанка.
При этом, по данным Госстата, в феврале 2019 года средний размер назначенной субсидии уменьшился до 998,6 грн, на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года.
Монетизированные субсидии в Украине получают 3,5 млн домохозяйств. В государственном бюджете на выплату помощи по оплате услуг ЖКХ выделено 58 млрд гривен.
Напомним, с мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.
При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Субсидии "живыми" деньгами: стало известно, какую сумму получают украинцы". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кабмине раскрыли детали о назначении субсидий в регионах
По словам Ревы, лучше всего налажена работа в Полтавской области
"Процесс пошел": украинцы получили 350 миллионов гривен по субсидиям
Гройсман уверен, что к новому отопительному сезону система полностью заработает