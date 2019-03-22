Субсидии "живыми" деньгами: стало известно, какую сумму получают украинцы

В Госстате подсчитали средний размер монетизированной помощи по оплате "коммуналки"

Субсидии "живыми" деньгами: стало известно, какую сумму получают украинцы 2019-03-22T08:13:00+02:00 ЖКХ В Госстате подсчитали средний размер монетизированной помощи по оплате "коммуналки"

Средний размер монетизированной субсидии в Украине составляет 1676 грн в месяц. Речь идет именно о выплатах, которые украинцы получают "живыми" деньгами.

Пенсионерам монетизированные субсидии переводят на карточки или выдают наличными вместе с пенсиями. Тем субсидиантам, которые не получают пенсию, нужно обратиться в ближайшие отделения Ощадбанка.

При этом, по данным Госстата, в феврале 2019 года средний размер назначенной субсидии уменьшился до 998,6 грн, на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года.

Монетизированные субсидии в Украине получают 3,5 млн домохозяйств. В государственном бюджете на выплату помощи по оплате услуг ЖКХ выделено 58 млрд гривен.



Напомним, с мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".

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