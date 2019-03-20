В Украине уменьшился средний размер назначенной субсидии

В феврале 2019 года он сократился по сравнению с февралем 2018-го на 0,7%

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине уменьшился средний размер назначенной субсидии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/40f/469/5c540f4695a12.jpg 2019-03-20T20:19:00+02:00 ЖКХ В феврале 2019 года он сократился по сравнению с февралем 2018-го на 0,7%

Средний размер назначенной в Украине субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил 998,6 грн.

Об этом говорится экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 20 марта.

По данным ведомства, в феврале субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3,73 млн домохозяйств.

В январе-феврале 2019 года за субсидиями обратилось 465 тыс. домохозяйств (+17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 59,3% – в городах и 40,7% – в селах.

В течение первых двух месяцев этого года субсидии назначили 549,1 тыс. домохозяйств, учитывая тех, кто обратился за ними еще в 2018 году.

"Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам в январе-феврале 2019 года, составила 518 млн грн…, за аналогичный период 2018 года – 352,1 млн грн", – сообщает Госстат.

Напомним, с мая 2018 года по февраль 2019-го отказ в предоставлении жилищных субсидий получили 480 тыс. домохозяйств.

При этом, по данным Государственной службы статистики, за январь-декабрь 2018 года субсидии были назначены 6,54 млн домохозяйств из 14,94 млн. То есть 43,8% семей. Но к концу года получателей стало намного меньше — всего 4,52 млн домохозяйств. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Украинцам начали урезать субсидии".

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в порядок назначения субсидий. Теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Изменение коснется украинцев, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен:

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