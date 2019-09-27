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"Субсидий хватит на всех": в Кабмине рассказали об изменениях

27 сентября, 13:56

Соколовская заверила, что нынешняя система госпомощи "в принципе работает"

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Министерство социальной политики не намерено изменять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Об этом заявила глава ведомства Юлия Соколовская, которая ранее объяснила снижение суммы на выплату субсидий в проекте государственного бюджета на 2020 год.

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что в принципе она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", – сказала Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме того, министр заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

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Напомним, также в Украине подсчитали средний размер субсидии. В августе 2019 года сумма на одно украинское домохозяйство увеличилась на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Напомним, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий:

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