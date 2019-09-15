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Проект бюджета-2020: на субсидии предложили выделить 47,6 млрд гривен

15 сентября, 17:37

Глава Минфина считает, что планируемых денег должно хватить всем

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 миллиардов гривен на выплату субсидий. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова во время брифинга после заседания Кабмина.

"Мы прошли эти расчеты с Министерством социальной политики. В полной мере все, кто будет нуждаться в субсидии, будут ими обеспечены. Никаких здесь перебоев не будет", – заверила она.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончаренко добавил, что правительство изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

"Политика этого правительства состоит в том, чтобы обеспечить людей, для которых является очень тяжелым бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы", – объяснил он.

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Глава Кабмина подчеркнул, что, когда правительство представит парламенту программу своей работы, и когда она будет одобрена, "возможно, изменится дизайн этой программы".

"Мы изучаем, как сделать ее более эффективной", – резюмировал премьер.

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Новости "Сегодня" писали, что, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. Такое поручение дал также президент Владимир Зеленский.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут соблюдены. Он добавил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности госбюджет-2020.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

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Кабмин бюджет правительство госбюджет субсидии проект Гончаренко Маркарова

Источник: Сегодня

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