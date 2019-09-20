В Украине подсчитали средний размер субсидии

Средний размер назначенной в августе 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно украинское домохозяйство увеличился на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 141,8 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 сентября.
При этом субсидии в прошлом месяце получили почти 2,3 млн домохозяйств.
По данным ведомства, с января по август этого года за субсидиями обратились около 2,5 млн домохозяйств (-41,4%). За этот период количество домохозяйств, которым их назначили, выросло на 7,2% – почти до 3,2 млн (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но кому назначили их только в этом году).
Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам по итогам восьми месяцев, составила 963,8 млн грн.
Новости "Сегодня" писали, что, по словам министра социальной политики Юлии Соколовской, снижение суммы на выплату субсидий в проекте госбюджета на 2020 год по сравнению с этим годом связано с ростом доходов населения. По ее словам, уменьшение этих расходов не вызовет сокращение получателей.
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Напомним, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий:
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