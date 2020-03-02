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Суммы в платежках побьют рекорд: Гончарук рассказал о тарифах

2 марта, 16:11

Ксения Капустинская

Премьер объяснил, почему уменьшатся коммунальные счета для украинцев

Благодаря теплой погоде, суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге, онлайн-трансляцию которого вел сайт "Сегодня".

"Мы прекрасно прошли зиму, это произошло и благодаря прекрасной погоде. За февраль люди получат рекордно низкие платежки за последние годы. В феврале газ стоил гораздо дешевле, рынок способствовал", – сказал Гончарук.

По его словам, фактическая цена на газ за февраль будет ниже 4 тыс. гривен за тысячу кубометров, а потому отопление для некоторых украинцев может стать дешевле на 40%. Правда, финальные решения по этому вопросу будут принимать сами предприятия тепловой генерации.

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Напомним, также сообщалось, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения. В феврале 2020 года она составила почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% – чем в феврале 2019 года.

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Также новости "Сегодня" разбирались,как переход на киловатты при учете газа изменит суммы в платежках украинцев:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ отопление платежки цена на газ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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