"Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения: детали

Новая цена стала рекордно низкой за последние четыре года

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит почти 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% – чем в феврале 2019 года, говорится в сообщении компании.

Цена 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

Также мы рассказывали о том, как поступит "Нафтогаз Украины" с производителями тепла, которые несвоевременно рассчитались с долгами за потребленный газ. Производители тепла в 18 городах не рассчитались за газ до 30 января 2020 года. В "Нафтогазе" заявили, что они "находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО)".

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета.

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