Премьер Гончарук дает брифинг: онлайн-трансляция

Накануне заседания Рады по Кабмину глава правительства выступит перед журналистами

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук дает брифинг для отечественных и иностранных журналистов. На нем речь пойдет о кадровых изменениях в украинском правительстве.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию брифинга:

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в воскресенье вечером, 1 марта, премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.

Также ране сообщалось, что 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Согласно официальной повестке заседания, один из вопросов, который рассмотрят нардепы, будет касаться Кабинета министров.

А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что заявление Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама