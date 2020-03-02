Премьер Гончарук дает брифинг: онлайн-трансляция

В понедельник, 2 марта, премьер-министр Алексей Гончарук дает брифинг для отечественных и иностранных журналистов. На нем речь пойдет о кадровых изменениях в украинском правительстве.
Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию брифинга:
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что в воскресенье вечером, 1 марта, премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в индийском ресторане "Сутра" в Киеве.
Также ране сообщалось, что 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Согласно официальной повестке заседания, один из вопросов, который рассмотрят нардепы, будет касаться Кабинета министров.
А председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что заявление Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало.
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