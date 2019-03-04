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Тарифы на газ для украинцев: появился комментарий Коболева

Сегодня, 14:29

Глава "Нафтогаза" напомнил, что повышение стоимости газа – условие Международного валютного фонда

Фото: AFP
Тарифы на газ для украинцев: появился комментарий Коболева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg ЖКХ Глава "Нафтогаза" напомнил, что повышение стоимости газа – условие Международного валютного фонда

Снижение цены на газ для населения невозможно и после парламентских выборов в Украине. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире одного из украинских телеканалов.

Комментируя повышение стоимости газа для бытовых потребителей с 1 мая 2019 года, он подчеркнул, что это главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Я думаю, что никакого снижения цены на газ не произойдет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами. И это не нужно", – сказал Коболев.

Он добавил, что у части украинцев недостаточно средств для оплаты газа, но для них действует система субсидий.

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"Система монетизированных субсидий, в денежном выражении – это оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран", – заключил глава "Нафтогаза".

Напомним, 1 ноября 2018 года тариф на газ для населения вырос с 6,96 грн до 8,55 грн. Еще на 20% он увеличится с 1 мая 2019 года.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что цены на газ должны определяться рынком, а тем, кто нуждается в помощи, следует предоставлять четко сфокусированные субсидии.

Ранее эксперты объяснили, реально ли снизить цену на газ для украинских потребителей:

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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Коболев

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