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Тарифы на отопление: чего ждать грядущей зимой

11 октября, 10:54

Многие поставщики тепла считают, что основания для повышения тарифов есть

/ Фото: Flickr

В Украине с началом отопительного сезона снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В платежки поскольку добавится одна из основных статей расходов на "коммуналку" – отопление, пишет сайт "Сегодня".

Как известно, тарифы на горячую воду и отопление рассчитываются на местах и утверждаются Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). На днях премьер-министр Алексей Гончарук успокоил украинцев, что в ближайшее время правительство не планирует повышать эти тарифы:

С июня в Украине действует постановление Кабмина о предельном тарифе на теплоснабжение. Согласно этому документу, тариф на тепло не может превышать 1400 грн за Гкал (в домах со счетчиком) или 35 грн за 1 кв. м (в домах без счетчиков). А во многих регионах и в прошлом сезоне тарифы на тепло вплотную приближались к этому граничному показателю.

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В то же время из слов премьера можно сделать вывод, что избежать повышения тарифов на тепло в будущем вряд ли удастся. "Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, и все для этого делаем, но не все от нас зависит", – сказал, в частности, Алексей Гончарук.

Многие поставщики тепла считают, что основания для повышения тарифов есть. Например, недавно на сайте "Киевтеплоэнерго" были опубликованы повышенные тарифы, которые планируется подать в НКРЭКУ. Они практически на 30% выше существующих. В КГГА пока также успокаивают: мол, в ближайшее время тарифы не вырастут. Однако, если их утвердит НКРЭКУ, суммы в квитанциях увеличатся.

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Кстати, в прошлый раз тепло дорожало в Украине в январе 2019 года.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "В отопительный сезон – с новыми тарифами"

Напомним, те украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку", могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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ЖКХ тарифы отопление тепло субсидии отопительный сезон платежки ЖКУ НКРЭКУ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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