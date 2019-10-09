Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пока Украина активно готовится к отопительному сезону, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" готовит новые тарифы на тепло в столице. Расценки могут измениться в 2020 году. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте компании. Документ уже прошел общественное обсуждение.

По расчетам тепловиков, тарифы на отопление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 должны вырасти на 30%. Действующие тарифы были установлены согласно постановлению Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от декабря 2018 года.

В 2020 году тарифы на производство тепловой энергии предлагают установить на уровне:

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для нужд населения – 1 250,01 грн/Гкал (сейчас 964,19 грн);

для религиозных организаций – 1 408,95 грн/Гкал (сейчас 985,02 грн),

для бюджетных учреждений – 1 155,35 грн/Гкал (сейчас 984,67 грн),

для других потребителей – 1 168,99 грн/Гкал (сейчас 984,12 грн).

Среди причин повышения "Киевтеплоэнерго" называет необходимость компенсировать убытки ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, полученные из-за несоответствия рыночной и тарифной цены газа, который идет на производство тепла и электроэнергии. Кроме того, по мнению компании, повышение тарифов должно "гарантировать отсутствие чрезвычайных ситуаций в энергетической сфере столицы и бесперебойную работу энергетического оборудования".

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Также структуру тарифов включены расходы на обеспечение аварийного 10-дневного запаса мазута (с содержанием серы менее 1%), отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, украинцы по-прежнему могут оформить субсидии или льготы на оплату услуг ЖКХ. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменилось с 1 октября и кто получит субсидии. Подробнее об изменениях узнавайте из видео:

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