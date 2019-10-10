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Тепловиков в Украине будут штрафовать за срыв отопительного сезона

10 октября, 12:44

В Антимонопольном комитете рассказали, кому грозит наказание

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине уже начали публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу старт отопительного сезона. При этом Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о штрафах за срыв отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Указано, что штраф составит до 10% дохода за последний отчетный год. Антимонопольщики уточнили, что речь идет о компаниях-теплопоставщиках, которые являются монополистами. "А именно такими в большинстве являются теплопоставщики", – подчеркнули в АМКУ.

По данным комитета, реальную угрозу отопительному сезону несут неурегулированные вопросы между "Нафтогазом", операторами газораспределительных сетей и теплопоставщиками.

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АМКУ уже провел исследования в регионах Украины и выявил такие нарушения:

  • установка "завышенных" тарифов за услуги централизованного теплоснабжения;
  • предоставление услуг ненадлежащего качества и отказ в проведении перерасчетов за некачественно предоставленные услуги;
  • начисления за услуги по нормам потребления при наличии приборов учета;
  • увеличение тарифа без уведомления потребителей.

Чтобы устранить системные проблемы в отрасли, АМКУ обратился в Министерство развития общин и территорий, а также направил 360 рекомендаций органам местного самоуправления и теплопоставщикам.

Напомним, вчера, 9 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что отопительный сезон в Украине начнется "вовремя и везде". При этом глава правительства признал, что есть проблемные города. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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