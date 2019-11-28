"Теплые" кредиты: украинцы могут сэкономить на отоплении

Жители ОСМД стали платить вдвое меньше, чем до утепления дома

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Украинцы бросились утеплять свои дома: после необходимых работ в квартире становится тепло, а плата за отопление – мизерная.

За отопление двухкомнатной квартиры можно платить 900 гривен. Но обрадуются ли соседи, если владелец жилья утеплит свою квартиру, а у них по стенам поползет плесень. "Сегодня" разбирались, как сэкономить на тепле и не повредить дома.

Киевлянка Елена Демьянцева хотела, чтобы в квартире было тепло.

"Холодно было, и швы какие-то такие, между панелями, затекала вода, когда шел дождь, и текла вода по обоям в квартире, мокро, влажно, плесень появлялась", – рассказала она.

С соседом, который живет этажом выше, наняли промышленного альпиниста, чтобы утеплить стены снаружи.

"Где-то около 40 тысяч вся квартира. У нас дня три батареи отключены, и в квартире 24 градуса", – добавила женщина.

Обшиты стены нескольких квартир, а не весь дом. Это – лоскутное утепления. В соцсетях спорят, изменится ли при этом микроклимат в остальных помещениях.

"Нельзя утепляться "лоскутно", это катастрофа для дома. В моем доме седьмой и пятый этажи утеплили летом, а на шестом, между ними, осенью потекла по стенам вода", – рассказал один из пользователей.

Представитель компании по утеплению фасада Георгий Стельмах внимательно рассматривает фото, и констатирует: "Отопительные нормы прогревания стен этого дома недостаточны для того, чтоб этого грибка не было. Конечно же, комплексно утеплять полностью весь фасад – это абсолютно правильное решение".

Жители дома в Дарницком районе пять лет назад провели энергоаудит: специалист с помощью тепловизора нашел, куда исчезает тепло.

"Был нарушен проект, отсутствовал утеплитель, цемент в растворе, на который ложился кирпич на облицовке здания", – вспомнил председатель Ассоциации ОСМД Дарницкого района Киева Валерий Никитченко.

Теперь все дыры ликвидированы, стоят металлопластиковые окна и двери.

"Вот видите, если нет дверей, их здесь не было, здесь сквозняк", – говорит один из жителей дома.

Трубы обернули – из-за них раньше дом терял до 10% тепла, а теперь автоматика решает – увеличить или уменьшить температуру. Стоимость проекта – 30 миллионов гривен.

"Мы приняли участие в конкурсе, 70% уплатил город, 30% мы должны были оплатить из собственных средств. Взяли кредит на пять лет на реконструкцию этого дома", – рассказал Никитченко.

По кредиту ОСМД платит из отдельного фонда, на него собирают по три с половиной гривны за метр. Например, у Степана Биляна – двухкомнатная квартира, 70 "квадратов", он отдает 245 гривен ежемесячно. Но отопление стало вдвое дешевле, чем до реконструкции.

"Раньше-то порядка 2200-2300 гривен было, а сейчас платится 900-1000 гривен. В квартире очень жарко", – рассказал мужчина.

Почти 5200 ОСМД взяли кредит на утепление. Теперь они ежегодно экономят не менее 350 миллионов. кубометров газа. Это почти 2,5 млрд. грн.

Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут получить деньги на энергосберегающие новинки для своих домов. На какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД, узнавали новости "Сегодня".

Кроме того, как сообщали новости "Сегодня", в Украине работает проект компании ДТЭК "Энергоэффективные школы", который получил награду от ООН. Ученики, родители и учителя узнают, как можно экономить на электричестве и сохранять тепло в своей квартире. Курсы работают в двадцати трех областях Украины. За семь лет проект охватил более 2000 школ – это около 400 тысяч участников. В будущем в компании ДТЭК надеются привлечь к такому обучению все школы Украины.

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