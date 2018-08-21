Тонкости регистрации: нюансы назначения субсидий объяснили в Минсоцполитики

Регистрация по месту проживания часто является одним из ключевых факторов для получения субсидии, отметил чиновник министерства в интервью "Сегодня"

С мая 2018 года в Украине действуют новые правила начисления субсидий, и, в большинстве случаев, при получении субсидии учитываются все лица, зарегистрированные в домохозяйстве. Однако из этого правила есть ряд исключений, рассказал в интервью сайту "Сегодня" генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

По закону, если человек живет не по месту регистрации, он должен зарегистрировать место своего проживания, "и в таких ситуациях вопрос о назначении субсидии решается автоматически", – но из этого правила могут быть исключения, объяснил чиновник.

"С учетом того, что ситуации бывают разные, есть исключительные случаи, когда на основании документального подтверждения проживания в другом месте комиссия может исключать отдельных лиц из состава домохозяйства. Т.е. если дети зарегистрированы вместе с пенсионерами, но работают в другом городе, находятся в длительной командировке, проживают отдельно – при наличии подтверждений такие лица могут быть исключены из состава домохозяйства", – рассказал Музыченко.

Вместе с тем, если человек не хочет выписываться из квартиры родителей-получателей субсидии, то ему придется делать выбор, отметил чиновник.

"Я могу еще понять, если он проживает не в собственном жилье и не имеет права там зарегистрироваться. А если имеет собственное жилье, но просто не хочет там регистрироваться, то скажу прямо: в таком случае оснований для позитивного решения у комиссии будет мало. Такому человеку придется выбирать: или пусть он содержит своих родителей и оплачивает коммунальные услуги, чтобы потом получить второе жилье, или пусть регистрируется по месту проживания, как положено по закону", – добавил Музыченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Кабмине показали, как оформить субсидию на фактическое число проживающих в квартире

Кроме того, чиновник Миносцполитики объяснил и механизм, по которому начисляются субсидии домохозяйствам с разведенными семьями, которые зарегистрированы в одном жилище.

"Иногда путают вопросы семьи и домохозяйства. Если люди разведены, это уже не семья, это два отдельных физических лица. Но субсидия назначается не семье, а домохозяйству. То есть по адресу, с учетом всех зарегистрированных там лиц. Если разведенные люди зарегистрированы по одному адресу, их доходы будут учитываться в сумме. Это одно домохозяйство, независимо от того, живут там муж и жена или чужие люди, которые просто зарегистрированы по одному адресу", – объяснил Музыченко.

Подробнее читайте в полном тексте интервью с Виталием Музыченко "У каждого есть возможность обжаловать отказ в начислении субсидии".