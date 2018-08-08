В Кабмине показали, как оформить субсидию на фактическое число проживающих в квартире

Украинцы могут оформить субсидию с учетом только того количества людей, которые фактически проживают в помещении. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Правительство дает возможность получить субсидию, учитывая только количество фактически проживающих людей в квартире", – сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

В Кабмине уточнили, что для такого оформления нужно совершить несколько шагов:

указать в декларации тех родственников, которые зарегистрированы в квартире, но не проживают там;

предоставить документ, подтверждающий их проживание по другому адресу;

пройти проверку управления соцзащиты, во время которой будут засвидетельствованы условия проживания.

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Сейчас в Украине около семи миллионов домохозяйств получают субсидии.

Напомним, Кабмин ужесточил правила назначения субсидий украинцам перед началом монетизации субсидий с 1 января 2019 года. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, монетизация необходима, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

К слову, если человек считает, что ему отказали в начислении субсидии незаконно, он может обжаловать такое решение управления соцзащиты в суде.