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Третьего предупреждения не будет: Гройсман обратился к "Нафтогазу" из-за цены на газ

Сегодня, 12:27

Премьер-министр надеется на дальнейшее снижение стоимости газа

Фото: Кабинет министров Украины

Компания "Нафтогаз Украины" согласилась снизить цену на газ для населения с 1 мая 2019 года, уменьшение стоимости может быть не последним, исходя из динамики на рынках.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Он напомнил, что сегодня, 24 апреля, истекает срок, в течение которого компания должна была найти решение для снижения цены.

"22 апреля "Нафтогаз" меня услышал. Они уменьшают с 1 мая цену на тысячу кубов. Думаю, это будет не последнее снижение, ведь рынки показывают [соответствующую динамику]", – сказал Гройсман.

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Премьер также напомнил, что вопрос цены на газ стал вторым предупреждением для менеджмента "Нафтогаза".

"Первая эпопея была по контракту, вторая – с ценами на газ, третьей не будет. Если менеджеры НАК не поймут, что они наняты государством, чтобы эффективно управлять компанией, а не играть с народом, результат будет один – смена менеджмента "Нафтогаза", – заключил глава правительства.

Напомним, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,25 тыс. грн за тысячу кубометров. Если рыночная стоимость газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне, установленном постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом премьер-министр Владимир Гройсман правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.


Цена на газ для населения в Украине, которую снизят с 1 мая, может в будущем пойти вверх. Однако тот факт, что "Нафтогаз" и Кабмин достигли соглашения по этому вопросу, является позитивным. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая".

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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман, Нафтогаз Украины, Владимир Гройсман

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Сегодня

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