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"Есть риски": эксперт объяснил, что будет с ценой на газ после 1 мая

Сегодня, 16:23

Стоимость голубого топлива определяется на внешних рынках

Фото: Pixabay

Цена на газ для населения в Украине, которую снизят с 1 мая, может в будущем пойти вверх. Однако тот факт, что "Нафтогаз" и Кабинет министров достигли соглашения по этому вопросу является позитивным. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Мы должны в следующем году перейти на рыночные цены для населения. Но перейдем ли? Не факт. Потому что опять может сработать политика боязни отпустить ситуацию с ценами. Конечно, есть риски, какой будет цена на газ. Потому что она определяется на внешних рынках. И фактически есть риск, что, если будет расти цена на внешних рынках, будет расти цена и на внутреннем", – объясняет эксперт.

Он отметил, что сейчас цены на газ на мировых рынках снизились из-за того, что зима была теплой, а потому предложение голубого топлива превысило спрос.

"Если зима будет холодной, автоматически полезет цена вверх. А наше население не готово к таким скачкам цен. Второй фактор – это курс. Из-за курса цена на газ на внутреннем рынке также может вырасти. Это факторы, которые могут стимулировать правительство откладывать введение свободного рынка газа", – прогнозирует Кушнирук.

При этом более важным, по его словам, остается возможность обеспечить население теплом. Поэтому договоренности между "Нафтогазом" и Кабмином стали позитивным сигналом.

"Важно, что "Нафтогаз" все-таки пошел на снижение цены... Потому что "Нафтогаз" настаивал, чтобы был отменен режим ПСО вообще. Правительство не было готово идти на это. Потому что для него важно, чтобы население не осталось без тепла. Большинство предприятий теплокоммунэнерго работают не очень эффективно. Если бы какие-то из них не подписали соглашение на поставки газа, в результате был бы паралич, а виноватым было бы правительство... Хотя в принципе, идея отменить ПСО в период, когда цены на газ падают, – логична. Исходя из этого, я думаю, что в данной ситуации правительство смогло, не отменяя постановления, которое устанавливало цену на газ и вводило ПСО, все-таки договориться с "Нафтогазом", чтобы он не играл в политиканство и согласился все-таки снизить цену на газ, не отменяя ПСО", – отмечает Кушнирук.

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Как сообщалось, снижение цены на газ произойдет с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тысячу кубометров. При этом если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении Кабмина № 867, то цена для населения снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.

Ранее "Нафтогаз" заявлял, что снижать цену для населения не имеет права из-за того, что два постановления Кабмина по этому вопросу, по мнению компании, противоречили друг другу. При этом глава Кабмина правовых коллизий не увидел. За невыполнение решения правительства о снижении цены он пригрозил руководителю "Нафтогаза" Андрею Коболеву увольнением.

"Надо выполнить постановление правительства и с 1 мая опустить цену на газ. Если менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" этого не сделает, значит, он нечестный. А если это так, то я уже говорил: поставлю вопрос об увольнении руководителя (НАК "Нафтогаз Украины") на следующем заседании правительства. Им (НАК "Нафтогаз Украины) нужно перестать крутить этой темой в таком циничном варианте", – заявил тогда Владимир Гройсман.


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Тег газ, тарифы, Нафтогаз, цена на газ, Нафтогаз Украины, поставки газа, Кушнирук, тариф на газ , ПСО

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Источник:

Сегодня

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