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Украинцам выдают "теплые кредиты": на что оформляют займы

14 мая, 12:47

Ксения Капустинская

Государственные банки оформляют соглашения дистанционно

С начала работы госпрограммы "теплые кредиты" в 2020 году, то есть с 13 апреля, ОСМД и население получили уже более 130 млн гривен на энергомодернизацию. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

В частности, за последнюю неделю программой воспользовались еще 1544 семьи и 122 ОСМД, которые привлекли:

  • более 35 млн грн – на утепление многоэтажек;
  • около 32 млн грн – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;
  • 900 тыс. грн – на установку твердотопливных котлов.

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В Госагентстве напомнили, что государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять "теплые кредиты" дистанционно, соблюдая требования карантина.

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Напомним, в рамках программы объединения совладельцев жилья (ОСМД) и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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утепление ОСМД энергоэффективность теплые кредиты

Источник: Сегодня

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