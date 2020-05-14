Украинцам выдают "теплые кредиты": на что оформляют займы

С начала работы госпрограммы "теплые кредиты" в 2020 году, то есть с 13 апреля, ОСМД и население получили уже более 130 млн гривен на энергомодернизацию. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению.

В частности, за последнюю неделю программой воспользовались еще 1544 семьи и 122 ОСМД, которые привлекли:

более 35 млн грн – на утепление многоэтажек;

около 32 млн грн – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

900 тыс. грн – на установку твердотопливных котлов.

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В Госагентстве напомнили, что государственные банки – Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк – готовы предоставлять "теплые кредиты" дистанционно, соблюдая требования карантина.

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Напомним, в рамках программы объединения совладельцев жилья (ОСМД) и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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