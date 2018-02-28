Украинцев ждет системное снижение цен на газ – Гройсман

В скором времени в Украине начнется системное снижение цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом и начнем системное снижение цен на газ", - заявил глава правительства.

Гройсман напомнил, что Украина в 2017 году нарастила добычу газа на 4% по сравнению в 2016 годом.

"Мы увеличили собственную добычу газа в прошлом году и будем это делать и в дальнейшем – в 2018, 2019 и 2020 годах", – заявил Гройсман.

Напомним, ранее глава правительства предупреждал, что после создания свободного рынка цену газа в Украине Кабмин устанавливать не будет. Сейчас механизм формирования рыночной цены разрабатывается совместно со специалистами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

При этом министр финансов Александр Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут снизиться. Также цена на газ для украинцев будет зависеть от того, сколько голубого топлива собственной добычи потратят на нужды населения. Чем больше будет использоваться украинского газа, тем ниже будет зависимость от "импортного паритета", то есть ниже и цена на газ.

К слову, правительство действительно намерено использовать украинский газ по-максимуму. Как заявлял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, уже до конца 2018 года Украина сможет обеспечить все нужды населения газом собственной добычи. В 2017 году страна добыла больше 20 млрд кубов голубого топлива. По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.