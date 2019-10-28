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В 2019 году субсидии уменьшать не будут – Гончарук

28 октября, 03:47

Принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины не станет уменьшать субсидии в 2019 году и на протяжении всего отопительного сезона, а также не планирует менять сам принцип оформления субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге, передает zn.ua.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году... Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", – заявил премьер.

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Напомним, Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих.

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Подробнее о помощи по оплате коммуналки узнавайте на сайте "Сегодня" – Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи

Какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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