Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Для украинцев, получающих помощь на оплату услуг ЖКХ, есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – Кабмин увеличил круг тех, кто может претендовать на субсидию. Плохая – правительство подняло на 5% уровень расходов семьи на оплату комуслуг (с 15% до 20%), начиная с которых можно эту субсидию получить, но эта норма вступит в силу только с мая 2020 года. Эксперты одобряют оба новшества, но говорят, что субсидиантов станет меньше, а долги за коммуналку увеличатся.

Что поменялось

Как разъяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, упрощения оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих. Так? комиссиям местных органов власти дано право назначать субсидию ДДСТ на сверхнормативную площадь жилья (более 120 кв. м для квартир и 200 кв. м для домов), а в доходах ДДСТ уже в нынешнем отопсезоне не будут учитываться материальная помощь, стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими (ДДСТ, а не детьми) транспортные средства.

В доходах селян старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих совместно, но зарегистрированных по разным адресам, при назначении субсидии не будут учитываться доходы того супруга, который "не числится" по адресу домохозяйства, претендующего на госпомощь. А военнослужащие-субсидианты получили право не предоставлять справку об оплате ЕСВ.

Наконец, небогатые семьи смогут надеяться на субсидию, даже если имеют автоприцеп, которому меньше 5 лет (ранее для получения субсидии любой транспорт, имеющийся в семье, должен быть старше 5 лет). Эти меры, по словам министра, позволят получать либо увеличить госпомощь на оплату коммуналки всем перечисленным категориям субсидиантов.

Плюсы и минусы новых решений правительства

Эксперты видят в новшествах как плюсы, так и минусы для субсидиантов. Как разъяснил нам старший консультант по вопросам социальной защиты населения Института местного развития Антон Левицкий, детдома семейного типа часто имеют площадь 300-400 кв. м, так как в них должны быть не только жилые помещения, но и кухни, прачечные, комнаты для игр, занятия спортом и т. д., чего существующие соцнормы для назначения субсидий ранее не учитывали.

"Теперь несправедливость устранена, этому будет способствовать и разрешение местным органам власти начислять субсидию ДДСТ, имеющим площадь более 120 кв. м для квартир и более 200 кв. м для домов, – говорит Левицкий. – А вот логику назначения субсидии только сельским пенсионерам, а не всем пенсионерам, которые проживают совместно, но зарегистрированы по разным адресам, понять сложно".

По мнению эксперта, таким людям можно было бы удвоить нормы, на которые назначается субсидия, вместо не учета их доходов при оформлении госпомощи. Ведь у не зарегистрированного по данному адресу супруга доходы могут быть значительными и не позволят получать субсидию, что создает лазейку для злоупотреблений.

Экономист Александр Охрименко также поддерживает инициативу властей не только в отношении детдомов и пенсионеров, но и касающуюся военных и владельцев новых прицепов.

"Она серьезно упрощает работу органов соцзащиты, ведь очевидно, что военнослужащие получают официальное жалованье от государства и ЕСВ на него начисляется обязательно. Часто такую справку бывает получить затруднительно, особенно тем, кто воюет на востоке. – анализирует Охрименко. – Что касается прицепов, то в селе это не роскошь, а необходимость для тех, кто обрабатывает землю и вынужден перевозить как удобрения, сельхозинвентарь, так и выращенный урожай".

А вот увеличение "ценза" доходов для претендентов на субсидию эксперты оценивают негативно для субсидиантов и объясняют просто: надо уменьшить число претендентов на госпомощь. Левицкий разъяснил причину отсрочки: так как субсидии переназначаются раз год, в мае по окончанию отопсезона, то менять "правила игры" с октября некорректно по отношению к людям. Также он говорит, что у нас максимальный процент расходов семьи на оплату коммуналки – 15% от доходов – занижен по сравнению с Европой, там он составляет в среднем 20%. Это могло быть еще одной причиной для увеличения.

Охрименко уверен: в 2020 году, когда начнут считать субсидии по-новому, отсеется более половины тех, кто их получает, или до 2 млн семей.

"В деньгах экономия не будет вдвое меньше, так как большинство таких семей получают госпомощь в размере 50-100 грн, но за счет значительного количества субсидиантов государство сэкономит в следующем году до 15 млрд грн (30% от выделенных средств)", – утверждает Охрименко.

С такой оценкой не согласен эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук. По его мнению, субсидий в следующем году лишатся не более 15% нынешних получателей. Но хуже другое: эксперт полагает, что за счет неплатежей этих получателей могут увеличиться долги по жиломуслугам.

В Минсоцполитики, наоборот, утверждают, что небогатые субсидианты не пострадают. По информации пресс-службы министерства, в отопсезоне 2018-19 гг. средний размер платежа от дохода семьи составлял 9,78%, при этом 40% семей выплачивали всего 7% дохода, а свыше 30% – 10% дохода. Замминистра соцполитики Виталий Музыченко уточнил, что изменение размера обязательного платежа в формуле субсидии с 15% до 20% с мая 2020 года затронет 150 тысяч домохозяйств, это менее 4% от общего количества субсидиантов,

"Изменение процента будет иметь последствия только для получателей с наивысшими доходами, так как размер их субсидий уменьшится", – разъяснили в пресс-службе министерства.

Сколько уже дали помощи

Госслужба статистики сообщила: в сентябре нынешнего года средний размер субсидии оказался больше на 13,1%, чем в сентябре прошлого года и составил 115,7 грн/мес. Такая незначительная сумма помощи объясняется тем, что еще не настал отопительный сезон, ведь уже с октября будут выплачивать в разы больше. По данным Госстатистики, в сентябре получили субсидии 2,336 млн семей, но с холодами субсидиантов добавится, так как право на госпомощь уже имеют 3,256 млн семей. Однако, пока не начался отопительный сезон и суммы в платежках небольшие, субсидий они не получают. То есть уже в ноябре добавится почти миллион семей и порядка двух миллиардов гривен выплат.

Однако эксперты согласны с министром соцполитики Юлией Соколовской: оставшихся денег на субсидии в 2019 году и предусмотренных в проекте госбюджета на 2020 год 47,7 млрд грн окажется достаточно.

Какие еще новшества действуют с октября для получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, смотрите в сюжете:

субсидии

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