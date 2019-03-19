В Харькове обнародовали новые тарифы на отопление и горячую воду
"Харьковские тепловые сети" опубликовали проект повышения цен на "коммуналку"
Коммунальное предприятие (КП) "Харьковские тепловые сети" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Харькове с 1 мая 2019 года. Соответствующий проект опубликован на сайте предприятия.
В среднем тарифы на отопление для пользователей со счетчиками и без планируют поднять почти на 22%. Горячая вода для потребителей с полотенцесушителями и без них подорожает на 21,6%.
Тарифы на отопление для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии планируют полнять до 1 876,91 грн / Гкал; для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии — до 48,01 грн за 1 кв. м.
Тарифы на горячую воду при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой собираются повысить до 113,39 грн за 1 куб. м; при отсутствии полотенцесушителей — до 104,98 грн за 1 куб. м.
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В КП повышение тарифов объясняют подорожанием поставки природного газа, угля, теплоэнергии "ТЭЦ-3" и "Харьковской ТЭЦ-5" и увеличением затрат на электроэнергию и оплату работы. Как известно, правительство планирует поднять цену на газ с мая. Правда, решение об этом еще не принято окончательно.
Напомним, с января в Украине уже выросли платежи за тепло и горячую воду. В городах-миллионниках тарифы повысились на 12-22%.
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд грн. Из них - 29,1 млрд грн за газ. За электроэнергию не доплатили 5,7 млрд грн:
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