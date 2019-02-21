Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg 2019-02-21T07:17:00+02:00 ЖКХ Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза

Февраль больно ударил по кошельку многих украинцев — им пришли первые "потяжелевшие" счета за январь с новыми тарифами за комуслуги. В деньгах больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и так стоили немало: в среднем за квартиру площадью 50 кв. м порядка 1200—1300 грн. "Сегодня" оценила, насколько больше придется уплатить за эти услуги в городах-миллионниках.

Как видно из инфографики, для среднестатистической семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв. м, ежемесячная плата только за отопление и горячую воду выросла на 330—360 грн, в Киеве — на 432 грн. А вот одесситы до конца отопсезона будут платить по старым тарифам, ибо городские власти так и не смогли утвердить новые расценки, хотя ожидалось, что их увеличат на 53%. Отметим, что по всем городам указаны максимальные тарифы, хотя они могут быть меньше, если в городе несколько поставщиков тепла и горячей воды. Если учесть, что на 10—12% поднялись и другие тарифы: на холодную воду, содержание придомовой территории, вывоз мусора, это добавило к платежкам средней семьи еще 120—150 грн. То есть доля расходов на "коммуналку" в доходах семей, не получающих субсидию (для субсидиантов ничего не изменилось), существенно возросла. Так, в Киеве, где средняя зарплата за декабрь 2018 года составила 16 546 грн, а средняя платежка за все комуслуги в декабре для жильцов рассматриваемой нами квартиры (50 кв. м, 3 чел.) была 2022 грн, на "коммуналку" ушло 12% зарплаты. Январские счета обойдутся этим киевлянам оценочно в 2800 грн при зарплате за январь в 14 000 грн (не будет новогодних премий). То есть доля расходов на ЖКУ вырастет до 20% средней зарплаты, или в 1,7 раза.

Эксперты: ждем нового повышения

Эксперты в сфере жилкомхозяйства прогнозируют, что это не последнее в нынешнем году подорожание коммунальных услуг. Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский ожидает еще одно повышение цены на газ — до 9,7 грн/куб. м (сейчас 8,55 грн/куб./м), или на 13,5%.

"Причина, напомню, в договоренностях с МВФ, по которым цена газа с 2020 года должна у нас стать рыночной, достигнув 12 грн/куб. м, — разъяснил Землянский. — Если газ и подорожает, это потянет за собой к зиме новый рост тарифов на отопление еще на 7—8%. Очевидно, больше придется платить за газ и тем, кто им пользуется для приготовления пищи и подогрева воды в газоколонках. Подорожают ли комуслуги, цена которых не зависит от газа, пока сказать сложно".

А эксперт Андрей Никончук добавил, что правительство планирует поднять цену на газ уже с мая, значит надо ждать нового повышения стоимости горячей воды примерно на 8%, или на 7—8 грн/куб. м. Также, по его словам, продолжаются тяжбы вокруг нормирования расхода газа для потребителей, у которых нет счетчиков.

"Это около 3 млн квартир, где установлены газплиты. Сейчас решением суда вернули старую норму — 9,8 куб./м газа в месяц (было 3,3 куб. м) на каждого зарегистрированного в квартире человека, — уточнил Никончук. — Кабмин уже принял новую норму — 3,29 куб. м, но она начнет действовать только с августа, а пока поставщики выставляют счета, по которым надо уплатить втрое больше".

Чтобы меньше платить, эксперты советуют утеплять дома и ставить газовые счетчики.

Напомним, что помимо подорожания отопления и горячей воды, украинцев "порадовали" новые платежки за воду. Журналисты "Сегодня" разобрались, почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.