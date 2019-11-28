В Кабмине предложили повысить тарифы на "свет": кого это затронет

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало законопроект, в котором дефицит средств на оплату инвесторам по "зеленому" тарифу предлагается покрыть в том числе за счет повышения тарифа на электроэнергию для населения с потреблением более 500 кВт⋅ч в месяц. Об этом заявил замминистра Константин Чижик.

По его словам, министерство разработало законопроект, который в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде. Документ направлен на решение проблемы дефицита средств госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое производит оплату электроэнергии, выработанной по "зеленому" тарифу.

"Мы предлагаем повысить тариф для населения, которое потребляет 500 кВт⋅ч в месяц и выше. Большая часть людей потребляет около 100 кВт⋅ч, поэтому те, кто потребляет больше других, должны платить больше", – сказал Чижик во время 10-го Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике.

Чижик пояснил, что это означает, что таким потребителям предложат рыночную цену на уровне 1,68 грн за кВт⋅ч на весь объем потребленной энергии, без льготы за первые 100 кВт⋅ч.

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"Фактически для тех, кто потребляет 500 кВт и больше, убирается льгота. Де-факто – это не увеличение тарифа, потому что они получают несправедливую льготу. Мы ее забираем и они просто платят по рыночному тарифу", – сказал он.

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По подсчетам министерства, такая мера принесет дополнительные 2 млрд грн, чтобы покрыть ожидаемый дефицит в 16 млрд грн на выплаты инвесторам по "зеленому" тарифу в 2020 году.

Как известно, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Также ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности, и тарифы для населения неизбежно вырастут.

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