В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало тарифы на отопление для населения столицы. Тарифы на "тепло" остались практически такими же, как были до смены поставщика тепловой энергии – в них пока что не учтено, что с 1 ноября стоимость газа для нужд населения выросла на 23,5%.

Так, тариф на отопление составляет:

для жильцов домов со счетчиками – 1354,78 грн за 1 Гкал с НДС;

для жильцов домов без счетчиков – 31,52 грн за один квадратный метр в месяц.

Эти тарифы были утверждены распоряжением Киевской государственной горадминистрации КГГА от 23 июля 2018 года. Стоимость отопления не изменится, пока профильная нацкомиссия – НКРЭКУ – не примет решение об их пересмотре с учетом новой цены на газ.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за роста тарифа на газ в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

Цена газа для населения с 1 ноября составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ стоит 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе".

Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.