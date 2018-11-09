В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление
Подорожание газа для населения пока не учитывается
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" опубликовало тарифы на отопление для населения столицы. Тарифы на "тепло" остались практически такими же, как были до смены поставщика тепловой энергии – в них пока что не учтено, что с 1 ноября стоимость газа для нужд населения выросла на 23,5%.
Так, тариф на отопление составляет:
- для жильцов домов со счетчиками – 1354,78 грн за 1 Гкал с НДС;
- для жильцов домов без счетчиков – 31,52 грн за один квадратный метр в месяц.
Эти тарифы были утверждены распоряжением Киевской государственной горадминистрации КГГА от 23 июля 2018 года. Стоимость отопления не изменится, пока профильная нацкомиссия – НКРЭКУ – не примет решение об их пересмотре с учетом новой цены на газ.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за роста тарифа на газ в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.
Цена газа для населения с 1 ноября составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ стоит 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе".
Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.
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