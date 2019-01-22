В Нацкомиссии прокомментировали "завышенные" платежки за газ
В НКРЭКУ считают, что новые платежи "абсолютно законные"
Новые платежи за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно, сообщил глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Василий Котко в понедельник, 21 января.
По его словам, потребителям следует оплатить квитанции.
"Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежи", – сказал Котко.
Глава общественного совета НКРЭКУ добавил, что в случае утверждения новых норм потребления газа облгазы проведут перерасчет.
Напомним, на прошлой неделе украинцы начали получать обновленные платежи за газ, которые многих шокировали новыми цифрами. В редакцию "Сегодня" поступили десятки звонков от возмущенных людей. "Было 28 гривен в месяц — теперь 84! Куда это годится", — сетуют читатели. Эксперты ожидают от Кабмина снижения норм для населения и советуют для экономии установить счетчики газа.
Позже "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей газа без счетчиков, которые получили "платежки с увеличенными в разы суммами", направлять жалобы на правительственную горячую линию. В компании отметили, что снова действует "безумная норма" потребления газа – 9,8 кубометра на человека.
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