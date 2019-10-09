В Украине будут по-новому считать тарифы на распределение газа

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила методику расчета тарифа на услуги по распределению природного газа. Соответствующее решение регулятор утвердил на заседании 7 октября.

"Подход, применимый при расчете тарифов на транспортировку природного газа для оператора ГТС, относительно учета заказанной мощности, применен и к услугам распределения", – заявила глава комиссии Оксана Кривенко.

По ее словам, при расчете стоимости услуг по распределению газа можно учитывать как заказанный потребителем объем распределения на расчетный год, так и объем распределения в предыдущем году.

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"Для потребителя будет предусмотрено две возможности: либо заказ мощности, либо применение по умолчанию (в случае если потребитель предварительно не заказал необходимый ему объем распределения. – Ред.) объема распределения за прошлый год", – сказала Кривенко.

Глава НКРЭКУ отметила, что потребитель, заказывающий мощность, будет иметь возможность раз в год скорректировать ее на основании фактических данных.

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Регулятор на заседании также одобрил к общественному обсуждению проект повышения тарифов на услуги операторов газораспределительных станций. Их максимальный рост предусмотрен на услуги "Газпостачсервиса": в случае утверждения комиссией документа, тариф компании с 1 ноября увеличится в 3,8 раза – до 2,590 тыс. грн за 1000 куб. м (без налога на добавленную стоимость). Минимальное повышение запланировано для "Тернопольгоргаза" – на 15,2%, до 410 тыс. грн за 1000 куб. м.

Напомним, что розничные цены на природный газ для украинцев отличаются по регионам и зависят, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

По данным "Нафтогаза", цена на газ для населения с апреля по сентябрь 2019 года сократилась на 28%: с 7483 грн до 5392 грн за 1000 куб. м (с НДС, но без тарифов на услуги по транспортировке и распределению).

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