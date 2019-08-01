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В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августе

Сегодня, 10:31

Топливо для промышленности уже подешевело, а населению уменьшили "тарифный потолок"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D0%B7%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 ЖКХ Топливо для промышленности уже подешевело, а населению уменьшили "тарифный потолок"

С сегодняшнего дня, 1 августа, "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ для промышленных потребителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте компании.

По сравнению с июльскими ценами на газ его стоимость для промпотребителей сократилась на 7,2-7,5%. Так, в августе газ предлагается по цене 4640-5204 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

В тоже время, окончательная цена на газ для населения пока не обнародована. Однако уже известно, что она снизится и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. Как заявляли в Кабинете министров, таким образом, цена для населения уменьшится по меньшей мере на 5,5%.

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В правительстве отметили, что это следует из динамики формирования цены газа на украинском рынке и данных Украинской энергетической биржи.

"Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС", – заявлял глава правительства Владимир Гройсман.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман также отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Премьер-министр напомнил, что третий месяц в Украине снижается цена на газ, ведь такова общемировая тенденция.

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Источник: Сегодня

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