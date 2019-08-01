В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августе

С сегодняшнего дня, 1 августа, "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ для промышленных потребителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте компании.
По сравнению с июльскими ценами на газ его стоимость для промпотребителей сократилась на 7,2-7,5%. Так, в августе газ предлагается по цене 4640-5204 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
В тоже время, окончательная цена на газ для населения пока не обнародована. Однако уже известно, что она снизится и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов. Как заявляли в Кабинете министров, таким образом, цена для населения уменьшится по меньшей мере на 5,5%.
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В правительстве отметили, что это следует из динамики формирования цены газа на украинском рынке и данных Украинской энергетической биржи.
"Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС", – заявлял глава правительства Владимир Гройсман.
Ранее глава правительства Владимир Гройсман также отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Премьер-министр напомнил, что третий месяц в Украине снижается цена на газ, ведь такова общемировая тенденция.
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