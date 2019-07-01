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В Украине снизились цены на газ для промышленности

1 июля, 13:52

По сравнению с предложениями на июнь в июле цены снизились на 12,7-13,5%

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Компания "Нафтогаз Украины" с 1 июля снизила цены на природный газ для промышленных потребителей. По сравнению с июньскими предложениями стоимость сократилась на 12,7-13,5%. Об этом информирует ее пресс-служба.

"Цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", – говорится в сообщении.

В июле газ предлагается по цене 5017-5606 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Данные: "Нафтогаз Украины"
Данные: "Нафтогаз Украины"

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в июне ценовые предложения на газ для промышленности были установлены на уровне 5803-6423 грн за 1000 куб. м.

В мае СМИ писали, что в июле "Нафтогаз" снизит отпускную цену на газ для населения примерно на 500 грн по сравнению с июньской – до 5803 грн за 1000 куб. м, но официального подтверждения не было.

Стоит отметить, что цена на газ в июне для населения, которую установил "Нафтогаз" без НДС, стоимости доставки и наценки поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м. Это произошло из-за решения правительства изменить механизм формирования цены для населения и теплокоммунэнергоПри этом конечная цена на газ отличается в каждом регионе Украины.

Позже в Кабинете министров анонсировали новое снижение цен на газ:


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Тег промышленность, газ, цена на газ, Нафтогаз Украины

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