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В Украине отменят две платежки за газ: Гончарук назвал условие

7 февраля, 11:43

Премьер-министр объяснил, как должна работать оплата газа

/ Фото: Pixabay

Разделение оплаты за газ на две платежки может скоро уйти в прошлое – Кабинет министров уже работает над этим, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом саму абонплату отменять не будут.

"Две платежки – это правильный шаг, но, действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем. Это вопрос исключительно коммуникации", – сообщил Гончарук и добавил, что окончательное решение будет принимать регулятор по вопросам энергетики.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что экономисты поддерживают введение абонплаты за газ, и называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа.

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Фото: facebook.com/dubilet

Например, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно:

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Источник: Сегодня

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