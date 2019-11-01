Абоплата за газ: кто заплатит больше и как сэкономить

/ Фото: Укртрансгаз

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С 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), будут платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату. Как разъяснили в Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новшество связано с вступлением в силу с 1 января 2020 г. Закона "О рынке природного газа". По расчетам экспертов, платить придется больше. "Сегодня" разобрались, за что поставщики берут дополнительные деньги и как сэкономить.

Что должно измениться

Главное изменение в том, что из общей суммы в платежке будет выделена отдельно плата за то, что у потребителя есть техническая возможность доступа к газу, независимо от того, пользуется им потребитель или нет. Это требование соответствует евронормам, к которым постепенно приводится законодательство Украины. НКРЭКУ уже рассчитала и до конца года должна утвердить тарифы для облгазов и отдельных поставщиков в городах на услуги по распределению газа потребителям.

Как видно из проекта расчетов, опубликованных на сайте регулятора, тарифы могут отличаться на порядок (в 10-12 раз): от 0,22 грн/куб. м до 2,59 грн/куб. м в зависимости от поставщика. Но в целом для большинства облгазов плата за доставку газа составит 1,1-1,3 грн/куб. м. А в самых крупных городах – это Киев и Харьков – потребители уплатят соответственно 0,33 грн и – 0,37 грн/куб м. Также недорогая поставка в Кременчуге – 0,33 грн/куб. м и у одного из поставщиков в Тернополе – 0,41 грн/куб. м. Но в целом тарифы выросли: сейчас они в среднем около 50 коп./куб. м газа.

Кого ударит по карману

Как разъяснил нам энергоэксперт Валентин Землянский, разница в тарифах зависит от протяженности газопроводов и от того, сколько абонентов "сидит" на одном километре трубы.

"Допустим, в Киеве к одному километру газовой трубы подключено 10 пятиэтажек, это 600-700 квартир-потребителей, а в частном секторе Николаева к одному километру подключено 100 жилых 1-2 этажных домов, – говорит Землянский. – Расходы на эксплуатацию километра газопровода примерно одинаковые, поэтому в Киеве для каждого потребителя доставка одного куба газа обойдется в 33 копейки, а в Николаеве – в 1,57 грн".

В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера. По последним данным регулятора, тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71%), НДС (16,6%), платы за транспортировку 3,1%, платы за распределение, о которой мы сейчас говорим (7,1%), прибыли трейдера (1,7%).

Так как средняя стоимость распределения составляет по Украине 50 коп/куб. м, то для киевлян за счет абонплаты кубометр газа должен бы подешеветь на 17 копеек, а для жителей Николаева – подорожать на 1,07 грн/куб. м. Очевидно, что больше всего это ударит по потребителям в частном секторе, отапливающим дома газом, так как расходы на отопление в морозы даже относительно небольшого дома (до 100 кв. м) уйдет на 300-350 грн больше.

Как будут считать по-новому

Землянский разъяснил нам, как будут по-новому считать тарифы на распределение газа.

"Поставщики берут объем газа, израсходованного потребителем за прошлый год с октября по октябрь (начало отопительного сезона), выделяют из нее абонплату, распределяют ее помесячно равными долями, – говорит эксперт. – Эту сумму включают в платежки, но уже на будущий год. То есть, если в текущем году потребление сократить, то абонплата в следующем году будет меньше, и наоборот, но опять же – на следующий год. Если год вообще не пользоваться газом, то и абонплаты на следующий год быть не должно".

Рассмотрим на примере. В 2019 году домохозяйство использовало за год 2000 куб. м газа по цене 7 грн/куб. м на сумму 14000 грн. Из них уже по новым тарифам на распределение (доставку) газа, равным 1,2 грн куб. м стоимость доставки составила 1,2х2000=2400 грн. Поэтому в 2020 году обязательная абонплата составит 200 грн/месяц, как зимой, так и летом, плюс оплата за потребленный газ по показаниям счетчика. То есть 200 грн в месяц придется уплатить, даже если газом не пользовались вовсе. Сейчас такой платы нет.

В 2021 году абонплату рассчитают, исходя из объемов газа, потребленного в 2020 году. Если хозяин утеплил дом и смог сберечь, например, 300 куб. м газа, то за счет экономии ежемесячная абонплата в 2021 году уменьшится на 360 грн в год или на 30 грн в месяц: 2400 – 2040 (1,2х1700 грн) = 360 грн. Поделив на 12 месяцев, получим 30 грн/мес.

Для жителей многоэтажек, оборудованных газовыми плитами, абонплата окажется намного меньше. Например, семья из трех человек в Киеве платит по нынешним нормам 3,28 грн/куб. м газа в месяц на человека, всего за 3,28х3=9,84 куб. м, сегодня это 56 грн. В 2020 году при абонплате в 33 коп./куб. м месяц, она составит 3,24 грн/мес., плюс стоимость 9,84 куб. м газа. Допустив, что газ не подорожает, получим уменьшение платежа до 54,5 грн в месяц, или на 1,5 грн.

Нужен анбандлинг на местном уровне

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Вторым этапом должен стать анбандлинг (разукрупнение) облгазов, а не только анбандлинг "Нафтогаза", о новой модели которого сейчас много говорят.

Напомним: анбандлинг в нефтегазовой сфере – это передача в "разные руки" разведки, добычи, транспортировки и распределения энергоносителей для облегчения контроля над естественными монополиями, а в перспективе – создание конкуренции в каждой области.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема оплаты за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) отдельно, услуги по его доставке отдельно.

"Предложенный механизм по расчету абонплаты, возможно, не совсем точный, но понятный и несложный для реализации, – анализирует Пендзин. – Но нужен следующий шаг: создать в каждом регионе независимую структуру, которая будет управлять распределительными газовыми сетями. Сейчас государственные трубы находятся в управлении у частных облгазов- монополистов. Альтернативные поставщики газа в областях появляются, но облгазы не предоставляют им трубы для прокачки под предлогом полной загруженности. Если трубы сделать доступными для всех, то возникнет реальная конкуренция, и это снизит цены на газ как для бизнеса, так и для населения".

О том как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции, смотрите в сюжете:

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