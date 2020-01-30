Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

В Украине по-новому зафиксируют цену на газ: Коболев озвучил идею

30 января, 14:02

Рыночная стоимость может использоваться не для всех потребителей, считают в "Нафтогазе"

/ Фото: Pixabay

После того, как в Украине ввели временную услугу страховой цены на газ, "Нафтогаз Украины" решил предложить новый постоянный вариант ценообразования, который позволит зафиксировать цену голубого топлива на случай роста из-за рыночных факторов.

"Планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок. <...> Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант – это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", - сказал он.

По его словам, для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.

Реклама

"На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опции застраховаться по фиксированной цене, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор, что он хочет: рисковать или фиксировать", – отметил Коболев.

В тренде
Закупка электроэнергии у России – угроза безопасности страны: результаты соцопроса

Напомним, как ранее сообщили в Кабинете министров, конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 грн/тыс. куб. м.

В "Нафтогазе" незадолго до этого рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Оптовая январская цена газа в 2020 году оказалась на 25% меньше, чем год назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ тарифы цена на газ Нафтогаз Украины Андрей Коболев тариф на газ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Монетизация льгот и субсидий: как теперь платить за коммуналку
Монетизация льгот и субсидий: как теперь платить за коммуналкуЖКХ
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платитьЖКХ
Коммуналка по новым ценам: как и сколько заплатим
Коммуналка по новым ценам: как и сколько заплатимЖКХ
В Днепре, Киеве, Харькове и еще 27 городах могут прекратить отопительный сезон: причины
В Днепре, Киеве, Харькове и еще 27 городах могут прекратить отопительный сезон: причиныЖКХ
Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежками
Украинцам пересчитали тарифы на тепло: что произошло с платежкамиЖКХ
Рассчитывать цену на газ будут по-новому: как изменятся тарифы на отопление
Рассчитывать цену на газ будут по-новому: как изменятся тарифы на отоплениеЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...