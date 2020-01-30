В Украине по-новому зафиксируют цену на газ: Коболев озвучил идею

После того, как в Украине ввели временную услугу страховой цены на газ, "Нафтогаз Украины" решил предложить новый постоянный вариант ценообразования, который позволит зафиксировать цену голубого топлива на случай роста из-за рыночных факторов.
"Планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок. <...> Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант – это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", - сказал он.
По его словам, для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.
"На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опции застраховаться по фиксированной цене, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор, что он хочет: рисковать или фиксировать", – отметил Коболев.
Напомним, как ранее сообщили в Кабинете министров, конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 грн/тыс. куб. м.
В "Нафтогазе" незадолго до этого рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).
Оптовая январская цена газа в 2020 году оказалась на 25% меньше, чем год назад.
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