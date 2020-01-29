В Минэнерго назвали конечную цену на газ для украинцев в январе

Цена в зависимости от облгаза будет колебаться от 6 до 7 тысяч грн за тысячу кубических метров газа

/ Фото: Pixabay

Конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 грн/тыс. куб. м. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает "112 Украина".

"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов, будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м, – ред.)", - сказал Оржель.

По словам министра, он также не исключает, что тенденция снижения цены газа на европейском рынке сохранится, и за потребленный в феврале объем украинские потребители заплатят еще меньше.

Реклама

Отметим, что Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

Напомним, в "Нафтогазе" рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Оптовая январская цена на 25% меньше, чем год назад. Эта цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Как известно, с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама