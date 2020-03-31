В Украине запускают выдачу "теплых кредитов": сколько будут возмещать

Министерство энергетики Украины утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по этой программе. Об этом сообщил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

"В результате, как показывает опыт около 750 тыс. участников программы, семьи будут иметь тепло, комфорт и меньшие коммунальные платежи", – написал Рябчин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что участники программы получат возмещение:

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20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);

35% – на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

от 40 до 70% – для ОСМД.

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"Также работаем над запуском новых продуктов от Минэкоэнерго и Госэнергоэффективности, чтобы и в сложный для страны год поддерживать наших граждан, бизнес и предприятия. Потому что инвестиции в энергоэффективность – лучший мультипликатор для запуска экономики и создания рабочих мест", – добавил Рябчин.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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