Водоканалы Украины оказались в долговой яме перед энергокомпаниями: миллионы украинцев могут остаться без воды

Без света на водоканалах остановились насосы, поэтому украинцы остаются без воды

Вода под честное слово. Водоканалы Украины в многомиллиардной долговой яме перед энегоркомпаниями. Те должны отключать ряд предприятий от электросети, так как теперь закон заставляет обращаться с киловаттами по-рыночному, как с товаром: есть деньги – есть выгода. Без света на водоканалах остановились насосы, поэтому украинцы остаются без воды. "Сегодня" узнали, что вчера высохли краны в тысячах домохозяйств на Днепропетровщине. Кто еще может остаться без воды в ближайшие дни и есть ли решение проблемы?

По требованию поставщика электроэнергии, специалисты, отвечающие за ее распределение, пришли на Аульский водовод. Они должны опломбировать обесточенный щит. Говорят, водоканал предупреждали заранее.

"Меры мы вынуждены принять в согласовании с требованиями правил розничного рынка електроэнергии, которые вступили в силу", – говорит ведущий специалист отдела технического аудита ДТЭК "Днепровские электрические системы" Александр Черный.

Три года назад, говорят поставщики, уже подписывали меморандум, заручившись словом местных властей и планировали реструктуризацию долга водоканала. И договоренности об уплате остались на бумаге.

"Не смотря на гарантии данный график не выполняется, и долг только растет", – добавляет Александр Черный.

За прошлый год долг удвоился и сейчас составляет уже более 180 миллионов. На водоканал энергетиков не пустили, поэтому те выключили ток за пределами предприятия.

За несколько часов высохли краны в домах большинства днепрян, а еще жителей Каменского, Верхнеднепровска, Криничек, всех сел между Каменским и Днепром. Полтора часа люди без воды. Власть вышла на переговоры.

"Благодаря вмешательству мэра города Днепра, ситуация сводится к тому, что электроснабжение Аульского водовода возобновлено. Ожидаем, что в ближайшее время Аулы, областной совет, водоканал Каменского найдут общее решение", – говорит коммерческий директор ДТЭК "днепровские электрические сети" Юрий Паршин.

За месяц в облсовете обещали проголосовать за выделение средств, покроют треть долга. Всего же по Украине долги водоканалов перед энергетиками составляют 7 миллиардов гривен и самостоятельно выбраться из них им не под силу, считает вице президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

"Рынок для водоканалов работал бы хорошо, если бы по состоянию на первое января они не имели долгов за потребленную электроэнергию. Долг за потребленную энергию водоканалов составлял пять миллиардов гривен на первое января", – говорит Ольга Бабий.

По мнению експертки, долги может взять на себя госбюджет, в том числе и те, которые у водоканалов, обслуживающих временно неподконтрольные территории. А сейчас решения должны приниматься на высшем уровне.

"Учитывая ситуацию, которая сейчас есть, я бы рекомендовала это сделать совету национальной безопасности", – говорит Ольга Бабий.

"Нужно подключить здесь государственные банки, которые бы в принципе кредитовали государственные предприятия", – считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.



Так предлагают решить проблему в Центре Разумкова. И настаивают на немедленном вмешательстве правительства.

"Нужно повысить качество государственного управления этими водоканалами, это задача для всего кабинета министров", – уверен директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Завтра без воды могут остаться более 100 000 людей на Днепропетровщине, абоненты Павлоградского водоканала и более трех миллионов украинцев в Донецкой области. Их обслуживает "Вода Донбасса". Отключить за долги "Воду Донбасса" от электросети требует поставщик Укринтерэнерго.

Разобраться с проблемами "Воды Донбасса" еще в начале апреля правительство поручало чиновникам разного уровня и даже правоохранителям. Но решения до сих пор нет.

Ранее мы писали, что Водоканалы Украины могут продлить договора с поставщиком электроэнергии Укринтерэнерго. Бессрочно. Как сообщалось, под угрозой обезвоживания из-за долгов водоканалов оказались 5 миллионов украинцев.

Также мы писали, что без воды осталась часть Луганской области. Лисичанский водоканал энергетики отключили от электроснабжения. У предприятия долг 145 млн гривен. А с первого апреля энергетики должны отключить еще почти 40 водоканалов по всей стране. Один из крупнейших должников – Аульский водоканал на Днепропетровской области.

Напомним, ранее эксперт подсказал премьеру Владимиру Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и оборонных заводов.

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