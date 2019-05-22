Водоснабжение Донецкой области снова под угрозой

"Вода Донбасса" будет отключена от электроснабжения

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23 мая 2019 года по требованию поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". Оператор системы распределения обеспокоен тем, что несмотря на внимание первых лиц государства и руководства Донецкой области к проблеме КП "Компания "Вода Донбасса" – решение не найдено.

Водоснабжающее предприятие будет отключено от электроэнергии за долги перед поставщиком электроэнергии – ГП "Укринтерэнерго". В апреле из-за проблем КП "Компания "Вода Донбасса" без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области. Оператор системы распределения согласно требований законодательства обязан провести отключение должника. Новое отключение ставит под угрозу водоснабжение многих населенных пунктов Донецкой области.

15 мая ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил новую заявку от поставщика "последней надежды" на отключение электроснабжения КП "Компания "Вода Донбасса" уже 23 мая 2019 г. Согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электрической энергии оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" и прекратить электроснабжение потребителям, не выполняющего свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.

1 апреля 2019 года оператор системы распределения уже был вынужден выполнить требование поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" и прекратить электроснабжение потребителям, у которых закончился срок договора с поставщиком "последней надежды", а договора с новыми поставщиками не были заключены. Одним из таких предприятий было КП "Компания "Вода Донбасса", снабжающее водой всю Донецкую область. В результате этих действий без водоснабжения остались жители сел Константиновского и Торецкого района Донецкой области.

Для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения КП "Компании "Вода Донбасса", 3 апреля состоялось совещание во главе с вице-премьер-министром Украины – министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко. Во время совещания был подписан протокол, где поручалось НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегиону, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять меры для урегулирования ситуации в недельный срок, о чем неоднократно писали в СМИ. До сегодняшнего дня неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критичной ситуации. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в г. Мариуполь Донецкой области 19 апреля, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул необходимость системного решения вопроса.

Вместе с тем, в мае так и не найдя себе поставщика электроэнергии по нерегулируемому тарифу, коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" получило лицензию на поставку электроэнергии с 1 мая. Это дало компании право самостоятельно поставлять себе электроэнергию напрямую от государственного предприятия "Энергорынок". Поставка прекратилась через 6 дней, из-за нарушений условий оплаты (компания не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды) 7 мая ГП "Энергорынок" направило уведомление о прекращении поставки.

7 мая КП "Компания "Вода Донбасса" вновь стала клиентом поставщика последней надежды ГП "Укринтерэнерго", который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги. Сумма задолженности в уведомлении не уточняется. Из сообщений в СМИ также известно, что за 2019 год КП "Компания "Вода Донбасса" накопила долг за поставку электроэнергии – 260 млн грн.

Учитывая социальную значимость КП "Компания "Вода Донбасса" для Донецкой области, энергокомпания призывает Правительство, а именно ответственных за решение вопроса – Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НРЭКП, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегион, Донецкую областную государственную администрацию и руководство "Компания "Вода Донбасса" принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения.

Напомним, из-за задолженностей водоканалов на электроэнергию под угрозой отключения воды оказались 5 миллионов украинцев. Однако водоканалам теперь могут бессрочно продлить договоры с "Укринтерэнерго". В целом проблема долгов осталась, правительство фактически только дало время должникам на поиск денег.

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