Запрет выезда за границу и арест имущества: как наказывают должников за коммуналку

Санкции вводятся, когда долг за ЖКУ становится больше 84 тысяч гривен

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Не пустят за границу и арестуют имущество – такие санкции предусмотрены для должников по коммунальным услугам. Только в Киеве системно не платят около 50 тысяч домов. На кого уже распространяются санкции, а кто из должников их пока может их избежать, разбирались новости "Сегодня".

Задолженность одного из киевских домов по коммунальным услугам достигает 113 тысяч гривен. То есть каждая десятая квартира вовремя не платит по счетам. К примеру, семья-рекордсмен должна 21 тысячу гривен. Перечень должников показывает председатель жилищно-строительного кооператива. Говорит, угроза огласки некоторых все же стыдит. Некоторые жильцы, узнав о том, что их имена хотят разместить на информационной доске, стараются сразу же погасить задолженность. Впрочем, есть и те, кто накапливал долги годами. И даже с угрозами с таких взятки гладки.

"Есть люди, которые хотят платить, но не могут в силу каких-то семейных обстоятельств. Но таких людей не очень много. Большинство среди наших должников – это те, кто просто забывает оплачивать свой долг. Очень много тех, кто уехал за границу и считает нормальным оплачивать раз в полгода", – говорит Татьяна Дарьина, председатель жилищно-строительного кооператива.

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Если должник не реагирует на просьбы об уплате, за дело берется суд. А если и судебные постановления игнорирует, тогда принимают соответствующие санкции.

"Если долг превышает 84 тысячи гривен, накладывается арест на имущество должника, также и на квартиру. Может быть осуществлен запрет выезда за границу должнику", – отмечает Андрей Щербина, гендиректор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса".

Эти санкции могут снять, если должник все же согласится выплатить сумму. Даже частями.

"Если у человека нет возможности оплатить всю сумму сразу – можно заключить договор реструктуризации", – отмечает Андрей Щербина.

То есть можно выбрать удобный график погашения и сумму первого взноса, чтобы избавиться от проблемного статуса постепенно.

Напомним, ранее Госстат сообщал, что в целом украинцы сократили долги за коммуналку. Так, в сентябре люди заплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,7 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 4,8 млрд грн.

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