Зеленский раскритиковал Кабмин из-за тарифов: платежки за тепло должны "похудеть"

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Платежки за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он объяснил такую возможность корректировкой рыночной цены на газ. При этом "Нафтогаз" уже продлил срок отказа от страховой цены на газ для украинцев.

"Мы на уровне правительства приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер на заседании Совета развития громад и территорий под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей платежке на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", – уточнил Гончарук.

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Такое решение стало ответом на критику со стороны Зеленского.

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"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", – заявил Зеленский, обращаясь к Кабинету министров и поручил разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы".

"Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - сказал президент.

"По всей стране тарифы разные, потому что они включают транспортировку... Но сегодня в тарифе у людей – цена 7482 грн, то есть фактически тариф рассчитан на основе прошлогодних цен. Сегодня люди платят так, как будто газ стоит не 5100, а 7400 грн, и это то, с чем мы не можем мириться", – ответил Гончарук.

Напомним, ранее Зеленский провел совещание по снижению тарифов. Кабмин тогда предложил президенту внести законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

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