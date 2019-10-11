Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине с началом отопительного сезона снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В платежки поскольку добавится одна из основных статей расходов на "коммуналку" – отопление, пишет сайт "Сегодня".

В частности, традиционно накануне отопительного сезона Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересматривает тарифы на воду, водоотвод и отопление, по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. Чаще всего, конечно, в сторону повышения. В этом году в сентябре также вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.

Поскольку тарифы зависят от ситуации на местах, говорить о том, на сколько изменились тарифы в целом или в среднем, сложно. Например, тарифы "Житомирводоканала" выросли всего на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). Тарифы "Винницаоблводоканала" повышены на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр. А тариф "Днепрводоканала" на воду поднялся сразу на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр).

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В ряде регионов новые тарифы еще не утверждены, но местные водоканалы уже предупреждают клиентов, что они повысятся. Например, "Киевводоканал" анонсировал, что тариф на воду для бытовых потребителей повысится с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр. Таким образом, подорожание составит примерно 7%.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "В отопительный сезон – с новыми тарифами"

Напомним, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раз, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку" могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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