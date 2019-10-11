Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Зимние тарифы: в Украине повысились цены на воду

11 октября, 08:51

Водоканалы в регионах по-разному подняли суммы в платежках

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине с началом отопительного сезона снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В платежки поскольку добавится одна из основных статей расходов на "коммуналку" – отопление, пишет сайт "Сегодня".

В частности, традиционно накануне отопительного сезона Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересматривает тарифы на воду, водоотвод и отопление, по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. Чаще всего, конечно, в сторону повышения. В этом году в сентябре также вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.

Поскольку тарифы зависят от ситуации на местах, говорить о том, на сколько изменились тарифы в целом или в среднем, сложно. Например, тарифы "Житомирводоканала" выросли всего на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). Тарифы "Винницаоблводоканала" повышены на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр. А тариф "Днепрводоканала" на воду поднялся сразу на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр).

Реклама

В ряде регионов новые тарифы еще не утверждены, но местные водоканалы уже предупреждают клиентов, что они повысятся. Например, "Киевводоканал" анонсировал, что тариф на воду для бытовых потребителей повысится с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр. Таким образом, подорожание составит примерно 7%.

В тренде
Пресс-марафон Зеленского, рост цен в Украине: итоги дня

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале: "В отопительный сезон – с новыми тарифами"

Напомним, ранее НКРЭКУ также обнародовала проект новой методики расчета стоимости транспортировки газа. В случае принятия этого документа стоимость доставки газа может вырасти, в зависимости от региона, от 15% до 3,8 раз, что явно увеличит суммы в квитанции за коммуналку.

Однако украинцы, по карману которых сильно бьют счета за "коммуналку" могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЖКХ тарифы вода водоканал платежки водоснабжение ЖКУ квитанции НКРЭКУ водоотвод

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план Кабмина
Украинцы будут экономить на отоплении и горячей воде – план КабминаЖКХ
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергии
Монетизация льгот: что нужно знать потребителям электроэнергииКоммуналка
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощь
Субсидии и льготы по новым правилам: что изменилось и кто получит помощьЖКХ
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяц
В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяцЖКХ
Украинцы платят за коммуналку больше, чем нужно: почему и что нас ждет зимой
Украинцы платят за коммуналку больше, чем нужно: почему и что нас ждет зимойЖКХ
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причины
Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить на 30%: тепловики назвали причиныЖКХ

Новости партнеров

Loading...