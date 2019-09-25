Зимний газ по летней цене: "Нафтогаз" запустил услугу для ОСМД с котельными

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"Нафтогаз Украины" запустил программу "Газовый запас" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными и других производителей тепловой энергии. Об этом сообщает пресс-служба компании, которая ранее сделала аналогичное предложение бытовым пользователям, действовавшее до 25 сентября.

"Теперь купить газ на зиму по фиксированной цене могут ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители. Это позволит им нивелировать ожидаемый рынком рост цен на газ и защитить своих клиентов, живущих в многоквартирных домах, от поднятия тарифов на тепло", – сказал руководитель интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

В компании отметили, что воспользоваться предложением могут теплопроизводители, не имеющие долгов за газ. Для этого им необходимо обратиться в "Нафтогаз", подписать соглашение и осуществить 100% предоплату за газ до 18 октября.

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"Нафтогаз" предлагает ОСМД купить газ, необходимый им для нужд централизованного отопления и горячего водоснабжения, по фиксированной летней цене 6145,31 грн с налогом на добавленную стоимость за 1000 куб. м без учета стоимости распределения газа. Использовать такой газ они смогут в период с 1 ноября 2019 года до 31 марта 2020-го.

"Каждый производитель тепла также имеет право на закупку газа у "Нафтогаза" по регулируемым условиям, устанавливаемым государством (ПСО). Цена по договору ПСО изменяется вслед за рыночной ценой газа. Приобретая "Газовый запас", ОСМД защищает себя от риска повышения цен на газ зимой, закупив газ по летней цене", – сказано в сообщении.

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Если рыночная цена газа упадет, потребитель сохранит возможность воспользоваться наиболее низкой ценой. При этом объемы, используемые по договору ПСО, необходимо будет оплачивать отдельно. Если с ноября по март включительно клиент не использует весь предоплаченный объем, остаток средств вернется на счет клиента, добавили в "Нафтогазе".

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он объяснял это тем, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции:

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