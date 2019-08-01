По словам вице-премьера, все города дали согласие взять ТЭЦ в коммунсобственность

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Зубко сообщил, когда ТЭЦ отдадут в коммунальную собственность городов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE 2019-08-01T16:57:00+03:00 ЖКХ По словам вице-премьера, все города дали согласие взять ТЭЦ в коммунсобственность

Передача государственных теплогенерирующих предприятий на баланс органов местного самоуправления начнется после того, как новый состав Верховной Рады примет изменения в закон об исполнительном производстве, о приватизации и разрешится вопрос с накопившимися долгами предприятий.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, ранее отчитавшийся об уровне оплаты населения Украины за все потребленные жилищно-коммунальные услуги за пять месяцев 2019 года.

"У нас на сегодня есть решение, что ТЭЦ, которые находятся на территории областей, города готовы взять их к себе на баланс. Единственное, что нужно решить в Верховной Раде, – нужно внести изменения в закон об исполнительном производстве и в закон о приватизации, чтобы дать возможность их отдать в коммунальную собственность", – отметил он.

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По его словам, он поручил Фонду госимущества направить запросы во все города, которые готовы принять ТЭЦ, чтобы они представили кандидатуры потенциальных руководителей теплогенерирующих предприятий.

Зубко также добавил, что на данный момент все города дали согласие взять в коммунальную собственность ТЭЦ, и единственное, что их сдерживает, – вопрос закрытия старых долгов.

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Напомним, в 2018 году премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности подарить ТЭЦ, принадлежащие Фонду госимущества, общинам городов, на территории которых они находятся.

Накануне в "Нафтогазе Украины" сообщили, что десять теплогенерирующих предприятий, или 3% от общего количества, не обеспечили уровень расчетов с компанией, достаточный для того, чтобы и дальше получать газ.

В начале июля в Кабмине заявили об открытии реестра владельцев теплокоммунэнерго по всей Украине и массовых проверках формирования тарифов на тепло и горячую воду на местах. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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