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Как украинцы рассчитываются за тепло и горячую воду: в Кабмине сделали заявление

Сегодня, 14:07

Зубко поблагодарил граждан Украины, которые платят за "коммуналку"

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Как украинцы рассчитываются за тепло и горячую воду: в Кабмине сделали заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%BA%D1%85%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЖКХ Зубко поблагодарил граждан Украины, которые платят за "коммуналку"

Уровень оплаты населения Украины за все потребленные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в январе-мае 2019 года составил 97,3%, а отдельно за тепло и горячую воду – 101%.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на селекторном совещании с регионами по подготовке к отопительному сезону, уровень которой приблизился к 60%.

"По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%. Поэтому украинцы, которые сегодня регулярно и в полном объеме платят за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, имеют неоспоримое право получать эти услуги вовремя", – цитирует его правительственный портал.

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Зубко также поблагодарил украинцев, которые на 100% рассчитываются за ЖКУ.

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Фото: Facebook/Украэрорух

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в мае население Украины оплатило за ЖКУ 11,5 млрд грн, тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 5,6 млрд грн. Это значит, что граждане активно погашали долги предыдущих месяцев. Общая сумма задолженности за месяц сократилась с 63,5 млрд грн до 57,2 млрд грн.

Кроме того, в конце июня Кабинет министров установил граничные тарифы на поставки тепловой энергии и снабжение украинцев горячей водой. Предельный тариф на теплоснабжение составляет 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика, а на поставку горячей воды при наличии полотенцесушителей – 83,66 грн за куб. м, в случае их отсутствия – 75,74 грн за куб. м.

О тарифах на эти услуги читайте также в статье "Как изменятся тарифы на тепло и кто сэкономит больше всех: данные по регионам Украины".

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ЖКХ отопление отопительный сезон горячая вода Зубко

Источник: Сегодня

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