Acronis разработала защиту от скрытого майнинга

Вчера, 22:36

Блокировщик обнаруживает и останавливает криптоатаки в режиме реального времени

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Компания Acronis представила решение для защиты от скрытого майнинга. Новое программное обеспечение есть в обновлении Acronis True Image 2019 Cyber Protection и встроено в решения резервного копирования, предназначенные для личного пользования.

Как заявили специалисты Acronis, в 2018 году новое решение на базе искусственного интеллекта помогло остановить 400 тысяч атак.

"Блокировщик обнаруживает и останавливает криптоатаки в режиме реального времени, сохраняя энергозатраты на определенном уровне и предотвращая другие атаки, которые может спровоцировать вредоносная программа в системе", — говорится в блоге Acronis.

Напомним, по словам исследователя Джона Траби, постоянно увеличивающееся количество электричества, потребляемого майнерами биткоина, угрожает нашему существованию.

Тем временем, майнинг-компания Giga Watt задолжала кредиторам миллионы долларов. Компания неплатежеспособна и не в состоянии погасить свои долги.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Кушнирук также пояснял, с чем может быть связан обвал курса биткоина.
энергозатраты, Bitcoin, майнинг

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