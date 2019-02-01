Биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard

Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду

Фото: CCN.

Биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/39f/325/5c539f3251aa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/39f/325/5c539f3251aa2.jpg 2019-02-01T05:41:00+02:00 Криптовалюта Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду

Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 31 января, что теперь ее пользователи имеют возможность вносить депозиты при помощи банковских карт Visa и MasterCard. Эту опцию удалось реализовать благодаря партнерству с процессинговым сервисом Simplex.

"Мы хотим предоставить трейдерам Binance быстрый и простой доступ к криптовалютам, делая это максимально безопасно. Партнерство с Simplex позволило нам на глобальном уровне ликвидировать разрыв между платежами при помощи кредитных карт и криптовалютами", — сказал CEO Binance Чанпэн Чжао.

В сообщении биржи также говорится, что она в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду, являясь не только крупнейшей торговой платформой по объемам торгов, но и самой быстрой на рынке.

"Простые и быстрые карточные платежи для обычных пользователей – это ключевой фактор в более широком принятии криптовалют. Мы рады партнерству с Binance и возможности совместно предоставить более качественный пользовательский опыт",— сказал сооснователь и CEO Simplex Нимрод Лехави.

Чанпэн Чжао добавил, что криптовалютная индустрия по-прежнему находится на раннем этапе своего развития и что большинство денег в мире – это все тот же фиат. По его словам, создание подобных платежных шлюзов необходимо для роста экосистемы и распространения криптовалют на большее число пользователей.

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