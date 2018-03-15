Bitcoin пошел ко дну: из-за Google курс рухнул ниже 8 тысяч долларов

Сегодня, 08:46

Стремительное падение криптовалюты продолжается с ночи

Фото: AFP
Фото: AFP

В среду, 14 марта, курс криптовалюты Bitcoin опустился ниже 8 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Еще вчера, 13 марта, курс Bitcoin рухнул ниже психологической отметки в 9 тыс. долларов.

Максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 8 262 долларов за "монету". Пик курса был достигнут в начале суток по времени биржи, то есть в 2 часа ночи по киевскому времени. После этого курс снижался.

Нижний "порог" курса Bitcoin сегодня составил 7 676 долларов к 8:14 по Киеву. Падение биткоина продолжается.

Курс Bitcoin за сутки:

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Биткоин почти достиг 10 тыс. долларов 12 марта, но именно с этого дня начался нынешний виток падения курса.

Сейчас курс упал ниже 8 тыс. долларов впервые с середины февраля. Обвал произошел после того, как Google пообещал запретить рекламу криптовалют и связанных с ними услуг. Запрет обещают ввести летом. Ранее подобные ограничения уже ввел Facebook. 

Еще одной причиной падения биткоина аналитик CoinDesk Стэн Хиггингс называет активную продажу криптовалют. По его словам, весь крипторынок демонстрирует слабость на этой неделю. Выводы аналитика подтверждают биржи – альтернативные криптовалюты тоже дешевеют: курс Ethereum упал на 15,2%, до 588,19 доллара, Ripple – на 17,1%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash – на 15,1%, до 886,03 доллара. 

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 314,19 млрд долларов. На долю Bitcoin приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

На днях аналитики уже прогнозировали, что курс Bitcoin ждет второе "дно". Как предупредили эксперты Goldman Sachs, новое падение биткоина произойдет из-за очередной распродажи криптовалюты. В результате, предполагают специалисты, курс криптовалюты "провалится" до 7 тысяч долларов.

О том, какая судьба ждет "электронное золото" в Украине, узнавайте из спецрепортажа "По следам биткоина":
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"Сегодня"

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