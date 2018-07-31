Bitcoin удержался выше 8 тысяч долларов

Курс Bitcoin снижается, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, однако стоимость криптовалюты еще держится выше 8000 долларов. Об этом сегодня, 31 июля, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 9:55 по киевскому времени оценивается в 8128 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 8174 доллара, а к семи утра по киевскому времени биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 8064 долларов за "коин".

Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Положительное решение могло бы увеличить капитализацию криптовалютного рынка за счет притока институциональных денег. ETF — это ин­ве­сти­ци­он­ный инстру­мент, ис­поль­зу­ю­щий бит­ко­ин в ка­че­стве ба­зо­во­го ак­ти­ва.



Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты упали в цене вслед за провалом биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 2,65% и находится на отметке в 451 доллар. Ripple снизился на 2,8% и торгуется на уровне 0,44 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 2,24%, до 803 долларов. EOS потерял 7,56%, снизившись до 7,58 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 289 млрд долларов. На долю биткоина приходится 48,2% всего рынка.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.