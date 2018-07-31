Bitcoin удержался выше 8 тысяч долларов
Криптовалюта дешевеет на новостях о срыве запуска инвестиционного проекта
Курс Bitcoin снижается, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, однако стоимость криптовалюты еще держится выше 8000 долларов. Об этом сегодня, 31 июля, свидетельствуют данные CoinDesk.
Биткоин по состоянию на 9:55 по киевскому времени оценивается в 8128 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 8174 доллара, а к семи утра по киевскому времени биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 8064 долларов за "коин".
Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Положительное решение могло бы увеличить капитализацию криптовалютного рынка за счет притока институциональных денег. ETF — это инвестиционный инструмент, использующий биткоин в качестве базового актива.
Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.
Курс Bitcoin за сутки
Курс Bitcoin за неделю
Курс Bitcoin за месяц
Альтернативные криптовалюты упали в цене вслед за провалом биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 2,65% и находится на отметке в 451 доллар. Ripple снизился на 2,8% и торгуется на уровне 0,44 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 2,24%, до 803 долларов. EOS потерял 7,56%, снизившись до 7,58 доллара.
Капитализация рынка криптовалют составляет 289 млрд долларов. На долю биткоина приходится 48,2% всего рынка.
Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
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