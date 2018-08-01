Биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад – экономист

Эксперт отметил, что биткоин нужен "только для занятия криминальной деятельностью, в том числе ухода от налогов"

Транзакционные издержки и "отсутствие привязки" биткоина к реальным активам отбрасывают развитие экономики на 300 лет назад. Об этом написал американский экономист и публицист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман в своей авторской колонке в New York Times.

Он утверждает, что эволюция денег постепенно создавала не обремененную лишними сложностями систему, а биткоин повторно вводит препятствия, связанные с затратами на майнинг блоков и подтверждения транзакций.

"В контексте истории денег энтузиазм по поводу криптовалют выглядит очень странным, потому что он идет в противоположном направлении от давно наметившегося тренда", — пишет он.

Пол Кругман не стал отрицать, что банкноты большого номинала часто неудобны для повседневных расчетов, однако указал среди их преимуществ то, что их ценность "привязана" к более мелким купюрам.

"У криптовалют же, напротив, нет поддержки и привязки к реальности. Их ценность полностью зависит от самоисполняющихся ожиданий. Значит для них полный коллапс может оказаться действительностью", — добавил он.

Также эксперт отметил, что традиционные центробанки "довольно неплохо" справляются со своей задачей, обеспечивая стабильную покупательную способность, а биткоин нужен "только для занятия криминальной деятельностью, в том числе ухода от налогов".

Напомним, эксперт предсказал крах большинства криптовалют.

Ранее мы писали, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Напомним, на секретной встрече в Чикаго обсудили придание криптовалютам легального статуса. На встрече присутствовали представители компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссо.