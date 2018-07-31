Эксперт предсказал крах большинства криптовалют

В пятницу 68-летний инвестор и управляющий фонда Билл Миллер, чья чистая стоимость активов составляет $2 млрд, в разговоре с Bloomberg рассказал о своём видении развития рынка криптовалют и выступил в поддержку биткоина.

Миллер сообщил, что владеет значительным объемом биткоинов в рамках совместной инвестиции, а также держит "довольно ощутимую" позицию, криптовалюту для которой он покупал в среднем по $300 за единицу.

О своем интересе к криптовалютам Миллер рассказывал еще в прошлом году. Тогда он заявил, что ликвидные активы его хедж-фонда на более чем $1 млрд за последние годы были инвестированы в биткоин.

Говоря о том, почему ему интересен именно этот класс активов, он заявил: "Это любопытный технологический эксперимент, и мы не знаем, какой результат он покажет. Сейчас, когда биткоин стоит $7 800 или около того, он намного менее рискован, чем когда он стоил $100, потому что с каждым днем, когда он не взрывается, не падает до нуля, не уничтожается регуляторами, всё больше и больше денег попадает в экосистему".

Он также коснулся темы дефицитности биткоина, отметив, что сегодня существует около 17 млн BTC, в то время как в мире насчитывается 25 млн миллионеров. Если бы каждый из них захотел приобрести хотя бы 1 биткоин, то его цена "испытала бы нелинейный рост".

Когда Миллера спросили о том, как концепция дефицитности работает в контексте альткоинов, он с уверенностью заявил, что большинство существующих сегодня криптовалют покажут свою несостоятельность. Он также отметил, что крупнейший по рыночной капитализации цифровой актив имеет самые высокие шансы на успех, а Ethereum незначительно отстаёт от "цифрового золота".

Миллер не разделяет точку зрения скептиков, утверждающих, что биткоин не имеет внутренней ценности, и заявляет, что существует множество способов обоснования текущей стоимости криптовалюты. Во-первых, биткоин "не коррелирует с другими классами активов, что делает его похожим на золото". Вместе с тем, от золота криптовалюту отличает возможность её беспроблемной передачи и использования во множестве сценариев розничного сектора. Если "различные центральные банки" начнут рассматривать биткоин в качестве альтернативы благородному металлу, то его капитализация с лёгкостью достигнет трети $8-триллионной капитализации рынка золота, считает Миллер.

В завершение он отметил, что криптовалютным инвесторам всё же не стоит "держать все яйца в одной корзине" и следует рассматривать инвестиции в различные цифровые активы как "лотерейные билеты с положительным ожиданием".

Ранее мы писали, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Напомним, на секретной встрече в Чикаго обсудили придание криптовалютам легального статуса. На встрече присутствовали представители компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссо.

Также сообщалось, что сооснователь Uber откроет биржу криптовалют в США. Новая торговая площадка позволит своим клиентам осуществлять сделки с криптовалютами без уплаты комиссий.