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Биткоин подорожал: эксперты назвали причину

Сегодня, 13:12

Курс растет и у других криптовалют из ТОП-5 по капитализации

Фото: AFP

В начале апреля курс биткоина резко подскочил, после чего перешел к плавному повышению. Сегодня, 22 апреля, стоимость главной криптовалюты продолжает эту динамику.

Так, по данным CoinDesk, биткоин к 12:57 по киевскому времени стоил 5292 доллара. Это близко к максимальной цене за последние 24 часа, которая составила 5296 долларов за "монету". Суточный минимум – 5196 долларов. В целом за сутки биткоин подорожал на 63 доллара, или 1,21%.

Дорожает не только Bitcoin. Криптовалюты из ТОП-5 по капитализации также выросли в цене. По данным CoinMarketCap, курс Ethereum повысился на 0,92%, до 171,42 доллара, XRP подорожала на 1,56%, до 0,327 доллара, Bitcoin Cash - на 0,97%, до 293,4 доллара, а EOS - на 0,01%, до 5,23 доллара.

Общая рыночная капитализация составляет 178,7 млрд долларов. Капитализация рынка биткоина - 93,86 млрд долларов.

Как объяснили "Сегодня" в информационно-аналитическом центре Forex Club, наиболее ликвидные криптовалюты растут в цене на фоне сообщений о том, что крупнейшая в мире цифровая торговая площадка Binance запустила блокчейн-платформу Binance Chain. На ней стартапы смогут выпускать собственные цифровые валюты, а также проводить ICO. По прогнозам аналитиков, криптовалюты в ближайшей перспективе могут продолжить рост. 

Ранее миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц спрогрозировал, что капитализация рынка биткоина в течение 20 лет вырастет в 100 раз и превзойдет капитализацию рынка золота. По его мнению, этот показатель превысит отметку в 7,5 трлн долларов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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Тег биткоин, Bitcoin, капитализация, криптовалюты, курс биткоина, курс ethereum, XRP, Binance

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Сегодня

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